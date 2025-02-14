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Українська делегація зустрілася з Урсулою фон дер Ляєн

14 лютого 2025 15:19
Андрій Горохов - Редактор
Андрій Горохов
Редактор
Українська делегація зустрілася з Урсулою фон дер Ляєн
Володимир Зеленський. Фото: Новини.LIVE/Ігор Кузнєцов
Андрій Горохов - Редактор
Андрій Горохов
Редактор

Українська делегація на чолі з Президентом України Володимиром Зеленським проводить зустріч із президенткою Європейської комісії Урсулою фон дер Ляєн. Також присутні очільник Офісу Президента Андрій Єрмак, глава Міністерства закордонних справ Андрій Сибіга та заступник голови ОП Ігор Жовква.

Про це повідомляє кореспондентка Новини.LIVE Галина Остаповець у п'ятницю, 14 лютого.

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Зустріч з Урсулою фон дер Ляєн

Українська делегація зустрілася з очільницею Європарламенту Урсулою фон дер Ляєн в рамках Мюнхенської безпекової конференції.

Сторони обговорять подальшу співпрацю між Україною та Європейським Союзом. Також буде обговорено цілу низку важливих питань, зокрема гарантії безпеки для України.

Нагадаємо, Зеленський висловив припущення, що Кремль вже готується до потенційного конфлікту з НАТО.

Також Зеленський повідомив, що незабаром відбудеться його офіційний візит до Саудівської Аравії, але зустрічей із представниками Росії не буде.

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