Украинская делагация встретилась с Урсулой фон дер Ляйен
Украинская делегация во главе с Президентом Украины Владимиром Зеленским проводит встречу с президентом Европейской комиссии Урсулой фон дер Ляйен. Также присутствуют глава Офиса президента Андрей Ермак, глава Министерства иностранных дел Андрей Сибига и заместитель председателя ОП Игорь Жовква.
Об этом сообщает корреспондентка Новини.LIVE Галина Остаповец в пятницу, 14 февраля.
Встреча с Урсулой фон дер Ляйен
Украинская делегация встретилась с главой Европарламента Урсулой фон дер Ляйен в рамках Мюнхенской конференции по безопасности.
Стороны обсудят дальнейшее сотрудничество между Украиной и Европейским Союзом. Также будет обсуждаться целый ряд важных вопросов, в частности гарантии безопасности для Украины.
Напомним, Зеленский высказал предположение, что Кремль уже готовится к потенциальному конфликтус НАТО.
Также Зеленский сообщил, что вскоре состоится его официальный визит в Саудовскую Аравию, но встреч с представителями России не будет.
Читайте Новини.LIVE!