Украинская делагация встретилась с Урсулой фон дер Ляйен

Владимир Зеленский. Фото: Новини.LIVE/Игорь Кузнецов

Украинская делегация во главе с Президентом Украины Владимиром Зеленским проводит встречу с президентом Европейской комиссии Урсулой фон дер Ляйен. Также присутствуют глава Офиса президента Андрей Ермак, глава Министерства иностранных дел Андрей Сибига и заместитель председателя ОП Игорь Жовква.

Об этом сообщает корреспондентка Новини.LIVE Галина Остаповец в пятницу, 14 февраля.

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Встреча с Урсулой фон дер Ляйен

Украинская делегация встретилась с главой Европарламента Урсулой фон дер Ляйен в рамках Мюнхенской конференции по безопасности.

Стороны обсудят дальнейшее сотрудничество между Украиной и Европейским Союзом. Также будет обсуждаться целый ряд важных вопросов, в частности гарантии безопасности для Украины.

Напомним, Зеленский высказал предположение, что Кремль уже готовится к потенциальному конфликтус НАТО.

Также Зеленский сообщил, что вскоре состоится его официальный визит в Саудовскую Аравию, но встреч с представителями России не будет.