Джей ди Вэнс прибыл в Мюнхен — первые заявления вице-президента США

Вице-президент Соединенных Штатов Америки Джей Ди Вэнс. Фото: скриншот

Вице-президент Соединенных Штатов Америки Джей Ди Вэнс прибыл на Мюнхенскую конференцию в пятницу, 14 февраля. Уже вскоре он встретится с украинским лидером Владимиром Зеленским.

Об этом сообщает корреспондентка Новини.LIVE с места события.

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Вэнс прибыл в Мюнхен вместе с американской делегацией. Журналисты спросили у него, будет ли он обсуждать "мир или сдачу Украины", однако он не ответил.

Первые заявления вице-президента США

"Администрация Трампа очень обеспокоена ситуацией с безопасностью в Европе. Мы считаем, что мы можем договориться по Украине и России", — отметил он.

Вэнс подчеркнул, что больше, чем внешние угрозы для Европы, его беспокоят внутренние. Он считает, что Европа отошла от ценностей.

"Европа должна играть большую роль в вопросе безопасности и защите своего континента. Нам годами рассказывали, что мы спонсируем защиту демократии, но когда мы видим, как европейские суды отменяют результаты выборов, а топ-чиновники угрожают отменить другие, мы должны задать себе вопрос — отвечаем ли мы своим же высоким стандартам демократии?" — заявил вице-президент США.

Вэнс также обвинил организаторов конференции в том, что они запретили участие ультраправых и ультралевых партий в мероприятии.

Напомним, Президент Украины Владимир Зеленский отметил, что предстоящая встреча с Вэнсом будет чрезвычайно важной.

Также Президент США Дональд Трамп отметил, что не считает вице-президента Джей Ди Вэнса своим преемником в Белом доме.