Команда Трампа не планує зустрічей з росіянами в Мюнхені — ЗМІ
У Мюнхені представники адміністрації президента Сполучених Штатів Дональда Трампа не зустрічатимуться з російськими представниками. Це стосується і віцепрезидента країни Джей ді Венса.
Про це повідомила американська журналістка Алайна Трін у п'ятницю, 14 лютого.
Команда Трампа не говоритиме з представниками РФ
Журналістка повідомила, що представники адміністрації Трампа, включно з віцепрезидентом Ді Венсом і держсекретарем Марком Рубіо, не планують зустрічей з представниками Росії у Мюнхені. Про це журналістку повідомили три джерела, які в курсі цієї справи.
Своєю чергою вчора Трамп сказав представникам ЗМІ, що росіяни будуть на Мюнхенській безпековій конференції.
Там часом у Мюнхені розпочалася зустріч Президента України Володимира Зеленського та віцепрезидента Сполучених Штатів Америки Джей Ді Венса.
Нагадаємо, Зеленський поділився думкою щодо зустрічі з віцепрезидентом США Джей Ді Венсом, зазначивши, що вона має велике значення.
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