Команда Трампа не планує зустрічей з росіянами в Мюнхені

Віцепрезидент Джей ді Венс. Фото: MSC

У Мюнхені представники адміністрації президента Сполучених Штатів Дональда Трампа не зустрічатимуться з російськими представниками. Це стосується і віцепрезидента країни Джей ді Венса.

Про це повідомила американська журналістка Алайна Трін у п'ятницю, 14 лютого.

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Журналістка повідомила, що представники адміністрації Трампа, включно з віцепрезидентом Ді Венсом і держсекретарем Марком Рубіо, не планують зустрічей з представниками Росії у Мюнхені. Про це журналістку повідомили три джерела, які в курсі цієї справи.

Своєю чергою вчора Трамп сказав представникам ЗМІ, що росіяни будуть на Мюнхенській безпековій конференції.

Там часом у Мюнхені розпочалася зустріч Президента України Володимира Зеленського та віцепрезидента Сполучених Штатів Америки Джей Ді Венса.

Нагадаємо, Зеленський поділився думкою щодо зустрічі з віцепрезидентом США Джей Ді Венсом, зазначивши, що вона має велике значення.