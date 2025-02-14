Головком ЗС НАТО в Європі прибув на конференцію в Мюнхені

Крістофер Каволі. Фото: Reuters

У Мюнхені стартувала дводенна безпекова конференція. Участь у ній беруть понад 60 високопосадовців з різних країн світу. Долучився до заходу й генерал НАТО Крістофер Каволі.

Про це повідомляють Новини.LIVE у п'ятницю, 14 лютого.

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Головнокомандувач ЗС НАТО на конференції у Мюнхені

Крістофер Каволі — головнокомандувач Об'єднаних збройних сил НАТО в Європі. Генерал прибув на Мюнхенську безпекову конференцію у перший день заходу.

Нагадаємо, Володимир Зеленський дав пресконференцію в Мюнхені. Президент очолив українську делегацію, яка бере участь у безпековій конференції. Зеленський заявив, що Україна ніколи не визнає свої території російськими.

Крім того, глава держави повідомив, що лідер Сполучених Штатів Дональд Трамп наразі не готовий говорити про членство України в НАТО. Якщо країна не вступить в Альянс, нам потрібна "натівська" зброя, аби захистити свої території та покращити армію, переконаний Зеленський.

Також президент повідомив, що керівник ОПУ Андрій Єрмак наразі веде переговори зі спецпредставником президента США Дональда Трампа Кітом Келлогом. Зеленський повідомив, що очікує на результати цієї зустрічі.