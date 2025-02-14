Володимир Зеленський прокоментував статус окупованих територій

Зеленський прокоментував статус окупованих територій
Президент України Володимир Зеленський заявив, що наша держава ніколи не визнає свої території російськии. Він наголосив, що це українські території згідно з Конституцією.
Про це Зеленський повідомив у п'ятницю, 14 лютого.
Україна не визнає свої території російськими
"Це про територіальну цілісність. Юридично ми ніколи не визнаємо свої території російськими або ще чиїмись. Але сьогодні ми говоримо про ворога — Росію. Я просто говорю, що це українські території", — зазначив Зеленський.
Глава держави також додав, що окуповані території є українськими згідно з Конституцією нашої держави.
Нагадаємо, глава держави також повідомив, що незабаром здійснить офіційний візит до Саудівської Аравії. Разом з тим, Зеленський заявив, що жодних зустрічей із представниками Росії не заплановано.
Крім того, Президент зазначив, що Україна передала США меморандум про угоду щодо видобутку та використання корисних копалин.
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