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Зеленський прокоментував статус окупованих територій

14 лютого 2025 13:38
Андрій Горохов - Редактор
Андрій Горохов
Редактор
Володимир Зеленський прокоментував статус окупованих територій
Президент України Володимир Зеленський. Фото: Новини.LIVE
Андрій Горохов - Редактор
Андрій Горохов
Редактор

Президент України Володимир Зеленський заявив, що наша держава ніколи не визнає свої території російськии. Він наголосив, що це українські території згідно з Конституцією.

Про це Зеленський повідомив у п'ятницю, 14 лютого.

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"Це про територіальну цілісність. Юридично ми ніколи не визнаємо свої території російськими або ще чиїмись. Але сьогодні ми говоримо про ворога — Росію. Я просто говорю, що це українські території", — зазначив Зеленський.

Глава держави також додав, що окуповані території є українськими згідно з Конституцією нашої держави. 

Нагадаємо, глава держави також повідомив, що незабаром здійснить офіційний візит до Саудівської Аравії. Разом з тим, Зеленський заявив, що жодних зустрічей із представниками Росії не заплановано.

Крім того, Президент зазначив, що Україна передала США меморандум про угоду щодо видобутку та використання корисних копалин.

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