Владимир Зеленский прокомментировал статус оккупированных территорий

Зеленский прокомментировал статус оккупированных территорий
Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что наше государство никогда не признает свои территории российскими. Он подчеркнул, что это украинские территории согласно Конституции.
Об этом Зеленский сообщил в пятницу, 14 февраля.
Украина не признает свои территории российскими
"Это о территориальной целостности. Юридически мы никогда не признаем свои территории российскими или еще чьими-то. Но сегодня мы говорим о враге — России. Я просто говорю, что это украинские территории", — отметил Зеленский.
Глава государства также добавил, что оккупированные территории являются украинскими согласно Конституции нашего государства.
Напомним, глава государства также сообщил, что вскоре совершит официальный визит в Саудовскую Аравию. Вместе с тем, Зеленский заявил, что никаких встреч с представителями России не запланировано.
Кроме того, Президент отметил, что Украина передала США меморандум о соглашении по добыче и использованию полезных ископаемых.
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