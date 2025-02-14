Владимир Зеленский прокомментировал статус оккупированных территорий

Президент Украины Владимир Зеленский. Фото: Новини.LIVE

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что наше государство никогда не признает свои территории российскими. Он подчеркнул, что это украинские территории согласно Конституции.

Об этом Зеленский сообщил в пятницу, 14 февраля.

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Украина не признает свои территории российскими

"Это о территориальной целостности. Юридически мы никогда не признаем свои территории российскими или еще чьими-то. Но сегодня мы говорим о враге — России. Я просто говорю, что это украинские территории", — отметил Зеленский.

Глава государства также добавил, что оккупированные территории являются украинскими согласно Конституции нашего государства.

Напомним, глава государства также сообщил, что вскоре совершит официальный визит в Саудовскую Аравию. Вместе с тем, Зеленский заявил, что никаких встреч с представителями России не запланировано.

Кроме того, Президент отметил, что Украина передала США меморандум о соглашении по добыче и использованию полезных ископаемых.