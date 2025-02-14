Україна передала США меморандум про корисні копалини – Зеленський

Президент України Володимир Зеленський. Фото: Reuters

Президент Володимир Зеленський повідомив, що Україна передала Сполученим Штатам опрацьований юристами меморандум про фінансову угоду, яка стосується видобутку та використання корисних копалин. За словами глави держави, цей крок має важливе значення для захисту національних ресурсів і є стратегічним у контексті економічного партнерства між країнами.

Про це Володимир Зеленський повідомив на пресконференції із журналістами на Мюнхенській безпековій конференції.

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"Це важливий економічний крок для захисту наших ресурсів", — наголосив Зеленський.

Деталі угоди поки що не розголошуються, проте йдеться про залучення інвестицій, співпрацю в галузі критично важливих матеріалів та посилення енергетичної незалежності України.

Очікується, що США розглянуть документ найближчим часом, після чого сторони зможуть узгодити подальші кроки у сфері стратегічного партнерства.

Нагадаємо, раніше Новини.LIVE дізналися від української делегації, що Україна передала США меморандум на розгляд.

Також Володимир Зеленський заявив, що Україні необхідна зброя НАТО, якщо її не доєднають до Альянсу.