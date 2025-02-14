Украина передала США меморандум о полезных ископаемых - Зеленский

Президент Украины Владимир Зеленский. Фото: Reuters

Президент Владимир Зеленский сообщил, что Украина передала Соединенным Штатам проработанный юристами меморандум о финансовом соглашении, которое касается добычи и использования полезных ископаемых. По словам главы государства, этот шаг имеет важное значение для защиты национальных ресурсов и является стратегическим в контексте экономического партнерства между странами.

Об этом Владимир Зеленский сообщил на пресс-конференции с журналистами на Мюнхенской конференции по безопасности.

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Что известно о меморандуме

"Это важный экономический шаг для защиты наших ресурсов", — подчеркнул Зеленский.

Детали соглашения пока не разглашаются, однако речь идет о привлечении инвестиций, сотрудничестве в области критически важных материалов и усилении энергетической независимости Украины.

Ожидается, что США рассмотрят документ в ближайшее время, после чего стороны смогут согласовать дальнейшие шаги в сфере стратегического партнерства.

Напомним, ранее Новини.LIVE узнали от украинской делегации, что Украина передала США меморандум на рассмотрение.

Также Владимир Зеленский заявил, что Украине необходимо оружие НАТО, если ее не присоединят к Альянсу.