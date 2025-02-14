Україні потрібна натівська зброя, якщо вона не в Альянсі — Зеленський

Президент України Володимир Зеленський. Фото: Reuters

Президент України Володимир Зеленський заявив, що Україні потрібна "натівська" зброя, якщо вона не знаходиться в НАТО. Крім того, потрібна відповідна армія, аби держава могла захистити себе.

Про це глава держави Володимир Зеленський сказав під час спілкування із журналістами у п'ятницю, 14 лютого.

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Україні потрібні гарантії безпеки. Як зазначив Зеленський, зараз країна готова до різного розвитку подій.

"Якщо ми не в НАТО, або допоки ми не в НАТО, це говорить про те, що ми будемо мати можливість захистити себе саме такою армією, яка спроможна це зробити. Це відповідна зброя "натівська" і відповідна кількість воїнів. Наших, українських. Це буде армія 1,5 млн", — зазначив Президент України.

Нагадаємо, Президент України Володимир Зеленський також прокоментував мирний план США щодо закінчення війни. Він заявив, що не вірить в те, що він спрацює. Разом з тим, глава держави наголосив, що Україна готова говорити з партнерами.

Крім того, Володимир Зеленський повідомив, що Україна передала Сполученим Штатам опрацьований юристами меморандум про фінансову угоду. Вона стосується видобутку та використання корисних копалин.