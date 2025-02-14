Володимир Зеленський прокоментував план США по завершенню війни

Володимир Зеленський. Фото: Офіс президента

Президент України Володимир Зеленський заявив, що не вірить у мирний план, який пропонують Сполучені Штати. При цьому він додав, що наша держава готова говорити з партнерами.

Про це Зеленський повідомив у п'ятницю, 14 лютого.

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"Ми готові в будь-який момент реально говорити, ми розуміємо географію своєї держави, ми бачимо, де найбільші ризики. Ми готові говорити про все — від контингенту до гарантій безпеки, ми в НАТО — ми готові до будь-якої конструкції, щоб зупинити Путіна", — зазначив Зеленський.

Глава держави наголосив, що Україна має намір досягти миру згідно з міжнародним правом і законом.

Нагадаємо, раніше Володимир Зеленський повідомляв, що хоче обговорити з президентом США Дональдом Трампом ресурси України, зокрема рідкісні екземпляри, які є у надрах на ТОТ.

Згодом Володимир Зеленський пояснив, чому хоче запропонувати США рідкісні ресурси в обмін на захист та допомогу.