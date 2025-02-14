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Зустріч Зеленського і Венса перенесли — коли відбудеться

14 лютого 2025 11:04
Ольга Антоновська - редактор
Зустріч Зеленського з Венса перенесли — коли чекати
Президент України Володимир Зеленський. Фото: Reuters
Ольга Антоновська - редактор

Сьогодні зранку, 14 лютого, мала відбутись зустріч Президента України Володимира Зеленського та віцепрезидента США Джей Ді Венса. Розмову посадовців перенесли на вечір.

Про це повідомляє журналістка Новини.LIVE Галина Остаповець у п'ятницю, 14 лютого.

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Як зазначає наша кореспондентка, зустріч Зеленського та Венса на Мюнхенській конференції перенесли на вечір 14 лютого. Наразі офіційного коментаря з цього приводу від Офісу Президента України немає.

Нагадаємо, у Мюнхені сьогодні, 14 лютого, стартувала безпекова конференція. Чи не основним на ній буде українське питання. Під час заходу відбудеться перша зустріч української влади з командою президента США.

Також на Мюнхенську безпекову конференцію прибув міністр оборони України Рустем Умєров. Серед перших гостей й прем'єр-міністр Вірменії Нікол Пашинян, а також представники американської делегації.

Володимир Зеленський США Дональд Трамп Джей Ді Венс Мюнхенська безпекова конференція 2025
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