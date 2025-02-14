Зустріч Зеленського з Венса перенесли — коли чекати

Зустріч Зеленського і Венса перенесли — коли відбудеться
Сьогодні зранку, 14 лютого, мала відбутись зустріч Президента України Володимира Зеленського та віцепрезидента США Джей Ді Венса. Розмову посадовців перенесли на вечір.
Про це повідомляє журналістка Новини.LIVE Галина Остаповець у п'ятницю, 14 лютого.
Коли відбудеться зустріч Зеленського та Венса
Як зазначає наша кореспондентка, зустріч Зеленського та Венса на Мюнхенській конференції перенесли на вечір 14 лютого. Наразі офіційного коментаря з цього приводу від Офісу Президента України немає.
Нагадаємо, у Мюнхені сьогодні, 14 лютого, стартувала безпекова конференція. Чи не основним на ній буде українське питання. Під час заходу відбудеться перша зустріч української влади з командою президента США.
Також на Мюнхенську безпекову конференцію прибув міністр оборони України Рустем Умєров. Серед перших гостей й прем'єр-міністр Вірменії Нікол Пашинян, а також представники американської делегації.
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