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Світові лідери з’їхалися на Мюнхенську безпекову конференцію

14 лютого 2025 11:11
Анастасія Постоєнко - Редактор
Мюнхенська безпекова конференція — Рустем Умєров прибув на форум
Світові лідери на зібранні Мюнхенської безпекової конференці. Фото: Reuters
Анастасія Постоєнко - Редактор

Міністр оборони України Рустем Умєров прибув на Мюнхенську безпекову конференцію, яка стартує сьогодні у Німеччині. Серед перших гостей також помічений прем'єр-міністр Вірменії Нікол Пашинян, а також представники американської делегації.

За подіями у Мюнхені стежить кореспондентка Новини.LIVE Галина Остаповець.

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Міністр оборони України Рустем Умєров прибув на Мюнхенську безпекову конференцію, яка стартує сьогодні в Німеччині. Це один із найважливіших світових форумів, присвячених питанням глобальної безпеки, де лідери держав, військові, дипломати та експерти обговорюють ключові виклики міжнародної стабільності.

Серед перших гостей також помічений прем'єр-міністр Вірменії Нікол Пашинян, а також представники американської делегації. Очікується, що головними темами цьогорічної конференції стануть війна в Україні, загрози з боку Росії, ситуація на Близькому Сході та майбутнє НАТО.

Мюнхенська безпекова конференція проводиться щороку з 1963 року і є однією з головних платформ для міжнародного діалогу з питань оборони та геополітики. Цього року в заході беруть участь понад 100 міністрів оборони та закордонних справ, а також численні глави держав і урядів.

Нагадаємо, у Німеччині сьогодні, 14 лютого, стартує Мюнхенська безпекова конференція

Також повідомлялось, що Володимир Зеленський може представити на Мюнхенській конференції своє бачення миру. 

 

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