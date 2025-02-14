Мюнхенська безпекова конференція 2025 — що це і чому важлива для України

Мюнхенська безпекова конференція — ексклюзив з Німеччини
У Мюнхені сьогодні, 14 лютого, стартує важлива для України безпекова конференція. Під час заходу відбудеться перша зустріч української влади з командою президента США після різких й неоднозначних заяв Трампа після телефонної розмови з російським диктатором Володимиром Путіним.
Західні ЗМІ масово почали писати про найгірші сценарії закінчення війни в Україні, де Київ змусять відмовитися від територій, а перемогу віддадуть РФ.
Президент України Володимир Зеленський та європейські партнери категорично не згодні з такими сценаріями миру, тож використовуватимуть Мюнхенську безпекову конференцію як майданчик для того, аби донести свою позицію віцепрезиденту США Ді Венсу.
За подіями, які розгортатимуться в Мюнхені, спостерігатиме кореспондентка Новини.LIVE Галина Остаповець. Наша редакція вестиме онлайн-трансляцію на всіх платформах.
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Що таке Мюнхенська безпекова конференція
Мюнхенська безпекова конференція проходить щороку, починаючи з 1963 року, в лютому. На ній обговорюють актуальні питання зовнішньої політики, політики безпеки та оборони. Це найбільша у світі конференція з такого роду питань.
Цьогоріч на заході будуть присутні понад 60 глав країн та урядів та понад 100 міністрів. Водночас представників країни-агресорки на конференцію не запрошували, проте, за словами Трампа, представники РФ прибудуть на конференцію разом з представниками США.
Нагадаємо, віцепрезидент США Джей Ді Венс хоче зустрітися з президентом України Володимиром Зеленським. А також заявив про намір поговорити з російським диктатором Володимиром Путіним.
Також український лідер раніше заявляв, що планує представити своє бачення миру на Мюнхенській безпековій конференції.
А спецпосланник США Кіт Келлог збирається у Мюнхені обговорити цілі президента Америки Дональда Трампа щодо завершення війни в Україні.
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