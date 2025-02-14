Мюнхенская конференция безопасности 2025 — что это и почему важна для Украины

Мюнхенская конференция по безопасности. Иллюстративное фото: Офис Президента

В Мюнхене сегодня, 14 февраля, стартует важная для Украины конференция по безопасности. В ходе мероприятия состоится первая встреча украинской власти с командой президента США после резких и неоднозначных заявлений Трампа после телефонного разговора с российским диктатором Владимиром Путиным.

Западные СМИ массово начали писать о худших сценариях окончания войны в Украине, где Киев заставят отказаться от территорий, а победу отдадут РФ.

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Президент Украины Владимир Зеленский и европейские партнеры категорически не согласны с такими сценариями мира, поэтому будут использовать Мюнхенскую конференцию по безопасности как площадку для того, чтобы донести свою позицию вице-президенту США Ди Венсу.

За событиями, которые будут разворачиваться в Мюнхене, будет наблюдать корреспондент Новини.LIVE Галина Остаповец. Наша редакция будет вести онлайн-трансляцию на всех платформах.

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Что такое Мюнхенская конференция по безопасности

Мюнхенская конференция по безопасности проходит ежегодно, начиная с 1963 года, в феврале. На ней обсуждают актуальные вопросы внешней политики, политики безопасности и обороны. Это крупнейшая в мире конференция по такого рода вопросам.

В этом году на мероприятии будут присутствовать более 60 глав стран и правительств и более 100 министров. В то же время представителей страны-агрессора на конференцию не приглашали, однако, по словам Трампа, представители РФ прибудут на конференцию вместе с представителями США.

Напомним, вице-президент США Джей Ди Вэнс хочет встретиться с президентом Украины Владимиром Зеленским. А также заявил о намерении поговорить с российским диктатором Владимиром Путиным.

Также украинский лидер ранее заявлял, что планирует представить свое видение мира на Мюнхенской конференции по безопасности.

А спецпосланник США Кит Келлог собирается в Мюнхене обсудить цели президента Америки Дональда Трампа по завершению войны в Украине.