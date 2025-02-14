Мюнхенская конференция по безопасности - Рустем Умеров прибыл на форум

Мировые лидеры съехались на Мюнхенскую конференцию — детали
Министр обороны Украины Рустем Умеров прибыл на Мюнхенскую конференцию по безопасности, которая стартует сегодня в Германии. Среди первых гостей также замечен премьер-министр Армении Никол Пашинян, а также представители американской делегации.
За событиями в Мюнхене следит корреспондент Новини.LIVE Галина Остаповец.
Мюнхенская конференция по безопасности 2025 что известно
Министр обороны Украины Рустем Умеров прибыл на Мюнхенскую конференцию по безопасности, которая стартует сегодня в Германии. Это один из важнейших мировых форумов, посвященных вопросам глобальной безопасности, где лидеры государств, военные, дипломаты и эксперты обсуждают ключевые вызовы международной стабильности.
Среди первых гостей также замечен премьер-министр Армении Никол Пашинян, а также представители американской делегации. Ожидается, что главными темами нынешней конференции станут война в Украине, угрозы со стороны России, ситуация на Ближнем Востоке и будущее НАТО.
Мюнхенская конференция по безопасности проводится ежегодно с 1963 года и является одной из главных платформ для международного диалога по вопросам обороны и геополитики. В этом году в мероприятии принимают участие более 100 министров обороны и иностранных дел, а также многочисленные главы государств и правительств.
Напомним, в Германии сегодня, 14 февраля, стартует Мюнхенская конференция по безопасности.
Также сообщалось, что Владимир Зеленский может представить на Мюнхенской конференции свое видение мира.
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