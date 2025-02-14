Встречу Зеленского с Вэнсом перенесли — когда ждать

Президент Украины Владимир Зеленский. Фото: Reuters

Сегодня утром, 14 февраля, должна была состояться встреча Президента Украины Владимира Зеленского и вице-президента США Джей Ди Венса. Разговор чиновников перенесли на вечер.

Об этом сообщает журналистка Новини.LIVE Галина Остаповец в пятницу, 14 февраля.

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Как отмечает наша корреспондентка, встречу Зеленского и Вэнса на Мюнхенской конференции перенесли на вечер 14 февраля. Сейчас официального комментария по этому поводу от Офиса Президента Украины нет.

Напомним, в Мюнхене сегодня, 14 февраля, стартовала конференция по безопасности. Едва ли не основным на ней будет украинский вопрос. Во время мероприятия состоится первая встреча украинской власти с командой президента США.

Также на Мюнхенскую конференцию по безопасности прибыл министр обороны Украины Рустем Умеров. Среди первых гостей и премьер-министр Армении Никол Пашинян, а также представители американской делегации.