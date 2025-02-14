Владимир Зеленский прокомментировал план США по завершению войны

Владимир Зеленський. Фото: Офис президента

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что не верит в мирный план, который предлагают Соединенные Штаты. При этом он добавил, что наше государство готово говорить с партнерами.

Об этом Зеленский сообщил в пятницу, 14 февраля.

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"Мы готовы в любой момент реально говорить, мы понимаем географию своего государства, мы видим, где наибольшие риски. Мы готовы говорить обо всем — от контингента до гарантий безопасности, мы в НАТО — мы готовы к любой конструкции, чтобы остановить Путина", — отметил Зеленский.

Глава государства подчеркнул, что Украина намерена достичь мира согласно международному праву и закону.

Напомним, ранее Владимир Зеленский сообщал, что хочет обсудить с президентом США Дональдом Трампом ресурсы Украины, в частности редкие экземпляры, которые есть в недрах на ВОТ.

Впоследствии Владимир Зеленский объяснил, почему хочет предложить США редкие ресурсы в обмен на защиту и помощь.