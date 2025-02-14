Мюнхенська безпекова конференція 2025 - що відомо на цей момент

Генеральний секретар НАТО Марк Рютте. Фото: REUTERS/Yves Herman

На Мюнхенську безпекову конференцію прибула делегація НАТО на чолі з генеральним секретарем Марком Рютте. Також поступово з'їжджаються й інші топ-чиновники ЄС. Упродовж дня лідери обговорюватимуть питання війни в Україні, шляхи її завершення та можливі рішення щодо безпеки Європи.

Про це повідомила кореспондентка Новини.LIVE Галина Остаповець.

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Очікується, що сьогодні ввечері президент України Володимир Зеленський проведе зустріч із Рютте. Розклад українського лідера насичений – заплановані переговори буквально щопівгодини.

На події вже присутня очільниця Єврокомісії Урсула фон дер Ляєн та федеральний президент Німеччини Франк-Вальтер Штайнмаєр.

Журналісти проходять жорсткий безпековий контроль, а за перебігом подій стежать понад 100 міжнародних медіа.

Очікується участь представників США, хоча їхній приїзд затримується.

Що таке Мюнхенська безпекова конференція

Мюнхенська безпекова конференція – один із найважливіших щорічних форумів, присвячених питанням міжнародної безпеки і проводиться з 1963 року в Німеччині. Захід збирає світових лідерів, дипломатів, військових і експертів для обговорення глобальних викликів, зокрема конфліктів, тероризму, кібербезпеки та військової політики.

Україна бере активну участь у цій конференції через тривалу війну з Росією. Головними питаннями для Києва є посилення військової підтримки, обговорення безпекових гарантій та зміцнення міжнародної коаліції проти російської агресії.

Також українська делегація використовує цей майданчик для ведення переговорів із ключовими партнерами щодо допомоги та майбутнього повоєнного відновлення.

Нагадаємо, на Мюнхенську безпекову конференцію прибув віцепрезидент США Джей Ді Венс, а також інші чиновники з ЄС та України.

Зазначалося, що Президент України Володимир Зеленський може представити на Мюнхенській безпековій конференції мирний план.