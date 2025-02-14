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Віцепрезидент США прибув на конференцію з безпеки

14 лютого 2025 11:40
Ольга Антоновська - редактор
На Мюнхенську конференцію з безпеки прибув Джей Ді Венс
Віцепрезидент США Джей Ді Венс. Фото: Reuters
Ольга Антоновська - редактор

Віцепрезидент США Джей Ді Венс прибув на Мюнхенську конференцію з безпеки. Сьогодні він має зустрітись з Президентом України Володимиром Зеленським.

Про це повідомляє Reuters у п'ятницю, 14 лютого.

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Віцепрезидент США на конференції в Мюнхені

Сьогодні у Мюнхені стартувала конференція з безпеки. Відвідати її має низка високопосадовців з різних країн. Серед них — представники США. Зокрема, віцепрезидент США Джей Ді Венс вже прибув на Мюнхенську конференцію з безпеки. 

Нагадаємо, віцепрезидента США Джей Ді Венс мав зустрітись з Президентом України Володимиром Зеленським сьогодні вранці, однак зустріч перенесли. Посадовці планують провести розмову ввечері.

Також Новини.LIVE дізнались, що проєкт меморандуму щодо партнерства між Україною та США передали американській стороні. США мають розглянути його та надати відповідь до 17:00.

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