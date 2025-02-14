На Мюнхенську конференцію з безпеки прибув Джей Ді Венс

Віцепрезидент США Джей Ді Венс. Фото: Reuters

Віцепрезидент США Джей Ді Венс прибув на Мюнхенську конференцію з безпеки. Сьогодні він має зустрітись з Президентом України Володимиром Зеленським.

Про це повідомляє Reuters у п'ятницю, 14 лютого.

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Сьогодні у Мюнхені стартувала конференція з безпеки. Відвідати її має низка високопосадовців з різних країн. Серед них — представники США. Зокрема, віцепрезидент США Джей Ді Венс вже прибув на Мюнхенську конференцію з безпеки.

Нагадаємо, віцепрезидента США Джей Ді Венс мав зустрітись з Президентом України Володимиром Зеленським сьогодні вранці, однак зустріч перенесли. Посадовці планують провести розмову ввечері.

Також Новини.LIVE дізнались, що проєкт меморандуму щодо партнерства між Україною та США передали американській стороні. США мають розглянути його та надати відповідь до 17:00.