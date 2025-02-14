На Мюнхенскую конференцию по безопасности прибыл Джей Ди Вэнс

Вице-президент США Джей Ди Вэнс. Фото: Reuters

Вице-президент США Джей Ди Вэнс прибыл на Мюнхенскую конференцию по безопасности. Сегодня он должен встретиться с Президентом Украины Владимиром Зеленским.

Об этом сообщает Reuters в пятницу, 14 февраля.

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Сегодня в Мюнхене стартовала конференция по безопасности. Посетить ее должен ряд высокопоставленных чиновников из разных стран. Среди них — представители США. В частности, вице-президент США Джей Ди Вэнс уже прибыл на Мюнхенскую конференцию по безопасности.

Напомним, вице-президента США Джей Ди Вэнс должен был встретиться с Президентом Украины Владимиром Зеленским сегодня утром, однако встречу перенесли. Чиновники планируют провести разговор вечером.

Также Новини.LIVE узнали, что проект меморандума о партнерстве между Украиной и США передали американской стороне. США должны рассмотреть его и дать ответ до 17:00.