Київ передав Вашингтону меморандум про партнерство

США розглядають меморандум України — відповідь буде до кінця дня
Президент України Володимир Зеленський та глава Білого дому Дональд Трамп під час телефонної розмови обговорили співпрацю. Зокрема, в середу, 12 лютого, лідери країн домовилися про доопрацювання проєкту меморандуму щодо партнерства між двома країнами.
Про це стало відомо Новини.LIVE від української делегації.
США розглянуть меморандум про співпрацю
Новини.LIVE дізналися, що документ уже передано американській стороні. США взяли час на його опрацювання та мають надати відповідь до 17:00.
Очікується, що в документі буде закріплено ключові аспекти співпраці між Україною та США, зокрема у сфері безпеки, економіки та оборони. Деталі проєкту поки що не розголошуються. Втім, нещодавно обговорювалась співпраця між Україною та США у рамках постачання корисних копалин.
Нагадаємо, раніше Володимир Зеленський повідомляв, що хоче обговорити з президентом США Дональдом Трампом ресурси України, зокрема рідкісні екземпляри, які є у надрах на ТОТ.
Згодом Володимир Зеленський пояснив, чому хоче запропонувати США рідкісні ресурси в обмін на захист та допомогу. Вчора, 13 лютого, Зеленський відмовився підписувати угоду про рідкісні земельні копалини.
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