Київ передав Вашингтону меморандум про партнерство

Віце-президент США Джей Ді Венс бере участь у двосторонній зустрічі з Генеральним секретарем НАТО Марком Рютте. Фото: REUTERS/Leah Millis

Президент України Володимир Зеленський та глава Білого дому Дональд Трамп під час телефонної розмови обговорили співпрацю. Зокрема, в середу, 12 лютого, лідери країн домовилися про доопрацювання проєкту меморандуму щодо партнерства між двома країнами.

Про це стало відомо Новини.LIVE від української делегації.

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Новини.LIVE дізналися, що документ уже передано американській стороні. США взяли час на його опрацювання та мають надати відповідь до 17:00.

Очікується, що в документі буде закріплено ключові аспекти співпраці між Україною та США, зокрема у сфері безпеки, економіки та оборони. Деталі проєкту поки що не розголошуються. Втім, нещодавно обговорювалась співпраця між Україною та США у рамках постачання корисних копалин.

Нагадаємо, раніше Володимир Зеленський повідомляв, що хоче обговорити з президентом США Дональдом Трампом ресурси України, зокрема рідкісні екземпляри, які є у надрах на ТОТ.

Згодом Володимир Зеленський пояснив, чому хоче запропонувати США рідкісні ресурси в обмін на захист та допомогу. Вчора, 13 лютого, Зеленський відмовився підписувати угоду про рідкісні земельні копалини.