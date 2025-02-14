Киев передал Вашингтону меморандум о партнерстве

США рассматривают меморандум Украины — ответ будет до конца дня
Президент Украины Владимир Зеленский и глава Белого дома Дональд Трамп во время телефонного разговора обсудили сотрудничество. В частности, в среду, 12 февраля, лидеры стран договорились о доработке проекта меморандума о партнерстве между двумя странами.
Об этом стало известно Новини.LIVE от украинской делегации.
США рассмотрят меморандум о сотрудничестве
Новини.LIVE узнали, что документ уже передан американской стороне. США взяли время на его обработку и должны предоставить ответ до 17:00.
Ожидается, что в документе будут закреплены ключевые аспекты сотрудничества между Украиной и США, в частности в сфере безопасности, экономики и обороны. Детали проекта пока не разглашаются. Впрочем, недавно обсуждалось сотрудничество между Украиной и США в рамках поставок полезных ископаемых.
Напомним, ранее Владимир Зеленский сообщал, что хочет обсудить с президентом США Дональдом Трампом ресурсы Украины, в частности редкие экземпляры, которые есть в недрах на ВОТ.
Впоследствии Владимир Зеленский объяснил, почему хочет предложить США редкие ресурсы в обмен на защиту и помощь. Вчера, 13 февраля, Зеленский отказался подписывать соглашение о редких земельных ископаемых.
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