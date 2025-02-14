Мюнхенская конференция по безопасности 2025 — что известно на данный момент

Генеральный секретарь НАТО Марк Рютте. Фото: REUTERS/Yves Herman

На Мюнхенскую конференцию по безопасности прибыла делегация НАТО во главе с генеральным секретарем Марком Рютте. Также постепенно съезжаются и другие топ-чиновники ЕС. В течение дня лидеры будут обсуждать вопросы войны в Украине, пути ее завершения и возможные решения по безопасности Европы.

Об этом сообщила корреспондентка Новини.LIVE Галина Остаповец.

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Марк Рютте прибыл на Мюнхенскую конференцию по безопасности

Ожидается, что сегодня вечером президент Украины Владимир Зеленский проведет встречу с Рютте. Расписание украинского лидера насыщенное — запланированы переговоры буквально каждые полчаса.

На событии уже присутствует руководительница Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен и федеральный президент Германии Франк-Вальтер Штайнмайер.

Журналисты проходят жесткий контроль безопасности, а за ходом событий следят более 100 международных медиа.

Ожидается участие представителей США, хотя их приезд задерживается.

Что такое Мюнхенская конференция по безопасности

Мюнхенская конференция по безопасности — один из важнейших ежегодных форумов, посвященных вопросам международной безопасности и проводится с 1963 года в Германии. Мероприятие собирает мировых лидеров, дипломатов, военных и экспертов для обсуждения глобальных вызовов, в частности конфликтов, терроризма, кибербезопасности и военной политики.

Украина активно участвует в этой конференции из-за длительной войны с Россией. Главными вопросами для Киева являются усиление военной поддержки, обсуждение гарантий безопасности и укрепление международной коалиции против российской агрессии.

Также украинская делегация использует эту площадку для ведения переговоров с ключевыми партнерами по помощи и будущего послевоенного восстановления.

Напомним, на Мюнхенскую конференцию по безопасности прибыл вице-президент США Джей Ди Вэнс, а также другие чиновники из ЕС и Украины.

Отмечалось, что Президент Украины Владимир Зеленский может представить на Мюнхенской конференции по безопасности мирный план.