Украине нужно натовское оружие, если она не в Альянсе — Зеленский

Президент Украины Владимир Зеленский. Фото: Reuters

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что Украине нужно "натовское" оружие, если она не находится в НАТО. Кроме того, нужна соответствующая армия, чтобы государство могло защитить себя.

Об этом глава государства Владимир Зеленский сказал во время общения с журналистами в пятницу, 14 февраля.

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Украине нужны гарантии безопасности. Как отметил Зеленский, сейчас страна готова к разному развитию событий.

"Если мы не в НАТО, или пока мы не в НАТО, это говорит о том, что мы будем иметь возможность защитить себя именно такой армией, которая способна это сделать. Это соответствующее оружие "натовское" и соответствующее количество воинов. Наших, украинских. Это будет армия 1,5 млн", — отметил Президент Украины.

Напомним, Президент Украины Владимир Зеленский также прокомментировал мирный план США по окончанию войны. Он заявил, что не верит в то, что он сработает. Вместе с тем, глава государства подчеркнул, что Украина готова говорить с партнерами.

Кроме того, Владимир Зеленский сообщил, что Украина передала Соединенным Штатам проработанный юристами меморандум о финансовом соглашении. Оно касается добычи и использования полезных ископаемых.