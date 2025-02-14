Олексій Резніков прибув у Мюнхен на конференцію з безпеки

Ексміністр оборони України Олексій Резніков. Фото: скриншот

У Мюнхені на полях конференції з безпеки помітили колишнього міністра оборони України Олексія Резнікова. Він наголосив, що працює в інтересах Батьківщини.

Про це повідомила журналістка Новини.LIVE з місця події у пʼятницю, 14 лютого.

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Ексміністр оборони не розповів деталі своєї участі в конференції у Мюнхені. Однак наголосив, що працює в інтересах України.

Зазначимо, що у квітні минулого року Резніков обійняв посаду директора Безпекових та оборонних програм Українського інституту майбутнього.

Нагадаємо, 14 лютого на безпекову конференцію вже прибув Президент України Володимир Зеленський.

Також очільник Мюнхенської конференції з безпеки Крістоф Хойсген висловився щодо акредитації представників Росії.