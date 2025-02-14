Олексій Резніков прибув у Мюнхен на конференцію з безпеки

На полях конференції в Мюнхені помітили ексміністра Резнікова
У Мюнхені на полях конференції з безпеки помітили колишнього міністра оборони України Олексія Резнікова. Він наголосив, що працює в інтересах Батьківщини.
Про це повідомила журналістка Новини.LIVE з місця події у пʼятницю, 14 лютого.
Резніков у Мюнхені
Ексміністр оборони не розповів деталі своєї участі в конференції у Мюнхені. Однак наголосив, що працює в інтересах України.
Зазначимо, що у квітні минулого року Резніков обійняв посаду директора Безпекових та оборонних програм Українського інституту майбутнього.
Нагадаємо, 14 лютого на безпекову конференцію вже прибув Президент України Володимир Зеленський.
Також очільник Мюнхенської конференції з безпеки Крістоф Хойсген висловився щодо акредитації представників Росії.
Читайте Новини.LIVE!