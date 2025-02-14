Ми в соцмережах:

Київ Одеса Харків Львів
en ru

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації
Головна arrow Новини дня arrow На полях конференції в Мюнхені помітили ексміністра Резнікова arrow

На полях конференції в Мюнхені помітили ексміністра Резнікова

14 лютого 2025 14:09
Аркадій Пастула - Редактор
Олексій Резніков прибув у Мюнхен на конференцію з безпеки
Ексміністр оборони України Олексій Резніков. Фото: скриншот
Аркадій Пастула - Редактор

У Мюнхені на полях конференції з безпеки помітили колишнього міністра оборони України Олексія Резнікова. Він наголосив, що працює в інтересах Батьківщини.

Про це повідомила журналістка Новини.LIVE з місця події у пʼятницю, 14 лютого.

Читайте також:

Резніков у Мюнхені

Ексміністр оборони не розповів деталі своєї участі в конференції у Мюнхені. Однак наголосив, що працює в інтересах України.

Зазначимо, що у квітні минулого року Резніков обійняв посаду директора Безпекових та оборонних програм Українського інституту майбутнього.

Нагадаємо, 14 лютого на безпекову конференцію вже прибув Президент України Володимир Зеленський.

Також очільник Мюнхенської конференції з безпеки Крістоф Хойсген висловився щодо акредитації представників Росії.

Олексій Резніков Міноборони Україна конференція Мюнхенська безпекова конференція 2025
Реклама
Реклама
Реклама