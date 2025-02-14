Алексей Резников прибыл в Мюнхен на конференцию по безопасности

Экс-министр обороны Украины Алексей Резников. Фото: скриншот

В Мюнхене на полях конференции по безопасности заметили бывшего министра обороны Украины Алексея Резникова. Он подчеркнул, что работает в интересах Родины.

Об этом сообщила журналистка Новини.LIVE с места события в пятницу, 14 февраля.

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Экс-министр обороны не рассказал детали своего участия в конференции в Мюнхене. Однако подчеркнул, что работает в интересах Украины.

Отметим, что в апреле прошлого года Резников занял должность директора программ безопасности и обороны Украинского института будущего.

Напомним, 14 февраля на конференцию по безопасности уже прибыл Президент Украины Владимир Зеленский.

Также глава Мюнхенской конференции по безопасности Кристоф Хойсген высказался относительно аккредитации представителей России.