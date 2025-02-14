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На полях конференции в Мюнхене заметили экс-министра Резникова

14 февраля 2025 14:09
Аркадий Пастула - Редактор
Алексей Резников прибыл в Мюнхен на конференцию по безопасности
Экс-министр обороны Украины Алексей Резников. Фото: скриншот
Аркадий Пастула - Редактор

В Мюнхене на полях конференции по безопасности заметили бывшего министра обороны Украины Алексея Резникова. Он подчеркнул, что работает в интересах Родины.

Об этом сообщила журналистка Новини.LIVE с места события в пятницу, 14 февраля.

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Экс-министр обороны не рассказал детали своего участия в конференции в Мюнхене. Однако подчеркнул, что работает в интересах Украины.

Отметим, что в апреле прошлого года Резников занял должность директора программ безопасности и обороны Украинского института будущего.

Напомним, 14 февраля на конференцию по безопасности уже прибыл Президент Украины Владимир Зеленский.

Также глава Мюнхенской конференции по безопасности Кристоф Хойсген высказался относительно аккредитации представителей России.

Алексей Резников Минобороны Украина конференция Мюнхенская конференция по безопасности 2025
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