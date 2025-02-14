Мюнхенська конференція — чи будуть присутні представники Росії

Мюнхенська конференція. Фото: REUTERS/Leah Millis

Очільник Мюнхенської конференції з безпеки Крістоф Хойсген прокоментував акредитацію представників країни-агресора. За його словами, росіяни не братимуть участі в заході.

Про це Крістоф Хойсген сказав в ефірі Deutschlandfunk у пʼятницю, 14 лютого.

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РФ не буде на Мюнхенській конференції

Хойсген закликав обережно сприймати заяву лідера США Дональда Трампа про можливі переговори високопосадовців Штатів та Росії на Мюнхенській конференції.

"Ми не акредитували жодного представника російського уряду. А без акредитації сюди не потрапити", — сказав він.

За його словами, федеральний уряд Німеччини не видавав відповідні в'їзні візи представникам влади РФ. Водночас Хойсген зазначив, що Москва може направити своїх людей у країну іншими способами.

"Ми готові до розв’язання серйозних проблем і повинні зробити більше для оборони", — додав очільник Мюнхенської конференції з безпеки.

Він також зазначив, що на захід акредитовані представники російської опозиції.

Нагадаємо, віцепрезидент США Джей Ді Венс прибув на Мюнхенську безпекову конференцію та сьогодні зустрінеться з Президентом України Володимиром Зеленським.

Також на конференції відбудеться перша зустріч української влади з командою президента США після суперечливих заяв Трампа.