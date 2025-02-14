Мюнхенская конференция — будут ли присутствовать представители России

Мюнхенская конференция. Фото: REUTERS/Leah Millis

Глава Мюнхенской конференции по безопасности Кристоф Хойсген прокомментировал аккредитацию представителей страны-агрессора. По его словам, россияне не будут участвовать в мероприятии.

Об этом Кристоф Хойсген сказал в эфире Deutschlandfunk в пятницу, 14 февраля.

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Хойсген призвал осторожно воспринимать заявление лидера США Дональда Трампа о возможных переговорах высокопоставленных чиновников Штатов и России на Мюнхенской конференции.

"Мы не аккредитовали ни одного представителя российского правительства. А без аккредитации сюда не попасть", — сказал он.

По его словам, федеральное правительство Германии не выдавало соответствующие въездные визы представителям власти РФ. В то же время Хойсген отметил, что Москва может направить своих людей в страну другими способами.

"Мы готовы к решению серьезных проблем и должны сделать больше для обороны", — добавил глава Мюнхенской конференции по безопасности.

Он также отметил, что на мероприятие аккредитованы представители российской оппозиции.

Напомним, вице-президент США Джей Ди Вэнс прибыл на Мюнхенскую конференцию по безопасности и сегодня встретится с Президентом Украины Владимиром Зеленским.

Также на конференции состоится первая встреча украинской власти с командой президента США после противоречивых заявлений Трампа.