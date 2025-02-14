Мюнхенська безпекова конференція — Зеленський прибув на зустріч

Президент України Володимир Зеленський. Фото: Reuters

Президент України Володимир Зеленський прибув на Мюнхенську безпекову конференцію. Глава держави розпочав участь у конференції зі спілкування з журналістами.

Про це Володимир Зеленський повідомив в Telegram у п'ятницю, 14 лютого.

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Український лідер має зустрітися з низкою високопосадовців з інших країн. Зустрічі заплановані в рамках Мюнхенської безпекової конференції. Основною темою заходу стане Україна та завершення війни.

Нагадаємо, на конференцію у Мюнхені вже також прибув віцепрезидент США Джей Ді Венс. Він має зустрітися з Володимиром Зеленським сьогодні ввечері.

Очільник Мюнхенської конференції з безпеки Крістоф Хойсген спростував інформацію про акредитацію росіян. Він наголосив, що представники РФ не будуть брати участь у заході.

Одним з перших гостей на конференцію у Мюнхені став прем'єр-міністр Вірменії Нікол Пашинян. Крім того, прибули також представники американської делегації. Основне, про що говоритимуть на конференції — війна в Україні, загрози з боку Росії, ситуація на Близькому Сході та майбутнє НАТО.

Участь у конференції візьмуть понад 60 лідерів різних країн та урядів. Захід буде проходити з 14 по 16 лютого. Цьогорічна конференція стала вже 61-ю за рахунком.