Мюнхенская конференция по безопасности — Зеленский прибыл на встречу

Президент Украины Владимир Зеленский. Фото: Reuters

Президент Украины Владимир Зеленский прибыл на Мюнхенскую конференцию по безопасности. Глава государства начал участие в конференции с общения с журналистами.

Об этом Владимир Зеленский сообщил в Telegram в пятницу, 14 февраля.

Читайте также:

Зеленский на Мюнхенской конференции по безопасности

Украинский лидер должен встретиться с рядом высокопоставленных чиновников из других стран. Встречи запланированы в рамках Мюнхенской конференции по безопасности. Основной темой мероприятия станет Украина и завершение войны.

Напомним, на конференцию в Мюнхене уже также прибыл вице-президент США Джей Ди Вэнс. Он должен встретиться с Владимиром Зеленским сегодня вечером.

Глава Мюнхенской конференции по безопасности Кристоф Хойсген опроверг информацию об аккредитации россиян. Он отметил, что представители РФ не будут участвовать в мероприятии.

Одним из первых гостей на конференцию в Мюнхене стал премьер-министр Армении Никол Пашинян. Кроме того, прибыли также представители американской делегации. Основное, о чем будут говорить на конференции — война в Украине, угрозы со стороны России, ситуация на Ближнем Востоке и будущее НАТО.

Участие в конференции примут более 60 лидеров разных стран и правительств. Мероприятие будет проходить с 14 по 16 февраля. Нынешняя конференция стала уже 61-й по счету.