Главком ВС НАТО в Европе прибыл на конференцию в Мюнхене

На конференцию в Мюнхене прибыл главком ВС НАТО в Европе — видео
В Мюнхене стартовала двухдневная конференция по безопасности. Участие в ней принимают более 60 высокопоставленных чиновников из разных стран мира. Присоединился к мероприятию и генерал НАТО Кристофер Каволи.
Об этом сообщают Новини.LIVE в пятницу, 14 февраля.
Главнокомандующий ВС НАТО на конференции в Мюнхене
Кристофер Каволи — главнокомандующий Объединенных вооруженных сил НАТО в Европе. Генерал прибыл на Мюнхенскую конференцию по безопасности в первый день мероприятия.
Напомним, Владимир Зеленский дал пресс-конференцию в Мюнхене. Президент возглавил украинскую делегацию, которая участвует в конференции по безопасности. Зеленский заявил, что Украина никогда не признает свои территории российскими.
Кроме того, глава государства сообщил, что лидер Соединенных Штатов Дональд Трамп пока не готов говорить о членстве Украины в НАТО. Если страна не вступит в Альянс, нам нужно "натовское" оружие, чтобы защитить свои территории и улучшить армию, убежден Зеленский.
Также президент сообщил, что руководитель ОПУ Андрей Ермак сейчас ведет переговоры со спецпредставителем президента США Дональда Трампа Китом Келлогом. Зеленский сообщил, что ожидает результатов этой встречи.
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