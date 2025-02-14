Главком ВС НАТО в Европе прибыл на конференцию в Мюнхене

Кристофер Каволи. Фото: Reuters

В Мюнхене стартовала двухдневная конференция по безопасности. Участие в ней принимают более 60 высокопоставленных чиновников из разных стран мира. Присоединился к мероприятию и генерал НАТО Кристофер Каволи.

Об этом сообщают Новини.LIVE в пятницу, 14 февраля.

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Кристофер Каволи — главнокомандующий Объединенных вооруженных сил НАТО в Европе. Генерал прибыл на Мюнхенскую конференцию по безопасности в первый день мероприятия.

Напомним, Владимир Зеленский дал пресс-конференцию в Мюнхене. Президент возглавил украинскую делегацию, которая участвует в конференции по безопасности. Зеленский заявил, что Украина никогда не признает свои территории российскими.

Кроме того, глава государства сообщил, что лидер Соединенных Штатов Дональд Трамп пока не готов говорить о членстве Украины в НАТО. Если страна не вступит в Альянс, нам нужно "натовское" оружие, чтобы защитить свои территории и улучшить армию, убежден Зеленский.

Также президент сообщил, что руководитель ОПУ Андрей Ермак сейчас ведет переговоры со спецпредставителем президента США Дональда Трампа Китом Келлогом. Зеленский сообщил, что ожидает результатов этой встречи.