Ми в соцмережах:

Київ Одеса Харків Львів
en ru

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації
Головна arrow Новини дня arrow Зеленський повідомив про плани Трампа щодо України в НАТО arrow

Зеленський повідомив про плани Трампа щодо України в НАТО

14 лютого 2025 13:25
Андрій Горохов - Редактор
Андрій Горохов
Редактор
Зеленський повідомив про плани Трампа щодо України в НАТО
Президент Зеленський. Фото: Новини.LIVE/Ігор Кузнєцов
Андрій Горохов - Редактор
Андрій Горохов
Редактор

Президент України Володимир Зеленський повідомив, що президент США Дональд Трамп не готовий говорити про членство нашої держави в НАТО. Американський лідер відкрито про це каже.

Про це Зеленський повідомив у п'ятницю, 14 лютого.

Читайте також:

Трамп не бачить Eкраїни в НАТО

Глава держави зазначив, що Штати вважають, що членство України в Альянсі — це ескалація з Росією. На їх думку, це і стало причиною нападу Росії на Україну.

"Ми маємо розуміти, де ми знаходимось. Сьогоднішня Америка і Трамп не готові говорити про НАТО. Вони відкрито про це говорять, і вони вважають, що Україна не може бути в НАТО", — зазначив президент.

Зеленський також додав, що головна причина, через яку України прагне бути в НАТО — це гарантія безпеки. Він нагадав, що це найдешевший варіант для всіх.

Нагадаємо, глава держави також повідомив, що незабаром здійснить офіційний візит до Саудівської Аравії. Разом з тим, Зеленський заявив, що жодних зустрічей із представниками Росії не заплановано.

Крім того, Президент зазначив, що Україна передала США меморандум про угоду щодо видобутку та використання корисних копалин.

Володимир Зеленський США НАТО Дональд Трамп Мюнхенська безпекова конференція 2025
Реклама
Реклама
Реклама