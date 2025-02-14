Зеленський повідомив про плани Трампа щодо України в НАТО

Президент Зеленський. Фото: Новини.LIVE/Ігор Кузнєцов

Президент України Володимир Зеленський повідомив, що президент США Дональд Трамп не готовий говорити про членство нашої держави в НАТО. Американський лідер відкрито про це каже.

Про це Зеленський повідомив у п'ятницю, 14 лютого.

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Глава держави зазначив, що Штати вважають, що членство України в Альянсі — це ескалація з Росією. На їх думку, це і стало причиною нападу Росії на Україну.

"Ми маємо розуміти, де ми знаходимось. Сьогоднішня Америка і Трамп не готові говорити про НАТО. Вони відкрито про це говорять, і вони вважають, що Україна не може бути в НАТО", — зазначив президент.

Зеленський також додав, що головна причина, через яку України прагне бути в НАТО — це гарантія безпеки. Він нагадав, що це найдешевший варіант для всіх.

Нагадаємо, глава держави також повідомив, що незабаром здійснить офіційний візит до Саудівської Аравії. Разом з тим, Зеленський заявив, що жодних зустрічей із представниками Росії не заплановано.

Крім того, Президент зазначив, що Україна передала США меморандум про угоду щодо видобутку та використання корисних копалин.