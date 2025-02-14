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Єрмак веде переговори з Келлогом – Зеленський очікує результатів

14 лютого 2025 13:05
Анастасія Постоєнко - Редактор
Єрмак веде переговори з Келлогом – Зеленський анонсує результати
Президент України Володимир Зеленський. Фото: Ігор Кузнєцов / Новини.LIVE
Анастасія Постоєнко - Редактор

Керівник Офісу президента України Андрій Єрмак наразі веде переговори зі спеціальним представником президента США Дональда Трампа Кітом Келлогом. Про це повідомив президент Володимир Зеленський, зазначивши, що очікує на результати цієї зустрічі.

Про це повідомила кореспондентка Новини.LIVE, яка поспілкувалась з Володимиром Зеленським. 

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Зустріч відбувається в рамках дипломатичних контактів України та США, зокрема щодо військової підтримки, економічної співпраці та перспектив майбутніх міжнародних домовленостей.

Своєю чергою Володимир Зеленський сказав нашій кореспондентці, що результати розмови між Кітом Келлогом та Андрієм Єрмаком будуть відомі пізніше. 

"Я не знаю, знаю що Келлог зустрічається з Єрмаком просто зараз. Подивимося, про що домовляться", — відповів президент на питання кореспондентки Новини.LIVE 

Нагадаємо, Володимир Зеленський підтвердив плани на візит у Саудівську Аравію і заявив, що Росії не буде.

Також президент підтвердив факт передачі меморандуму про співпрацю із США. 

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