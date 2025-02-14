Єрмак веде переговори з Келлогом – Зеленський анонсує результати

Президент України Володимир Зеленський. Фото: Ігор Кузнєцов / Новини.LIVE

Керівник Офісу президента України Андрій Єрмак наразі веде переговори зі спеціальним представником президента США Дональда Трампа Кітом Келлогом. Про це повідомив президент Володимир Зеленський, зазначивши, що очікує на результати цієї зустрічі.

Про це повідомила кореспондентка Новини.LIVE, яка поспілкувалась з Володимиром Зеленським.

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Зустріч відбувається в рамках дипломатичних контактів України та США, зокрема щодо військової підтримки, економічної співпраці та перспектив майбутніх міжнародних домовленостей.

Своєю чергою Володимир Зеленський сказав нашій кореспондентці, що результати розмови між Кітом Келлогом та Андрієм Єрмаком будуть відомі пізніше.

"Я не знаю, знаю що Келлог зустрічається з Єрмаком просто зараз. Подивимося, про що домовляться", — відповів президент на питання кореспондентки Новини.LIVE

Нагадаємо, Володимир Зеленський підтвердив плани на візит у Саудівську Аравію і заявив, що Росії не буде.

Також президент підтвердив факт передачі меморандуму про співпрацю із США.