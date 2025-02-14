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Ермак ведет переговоры с Келлогом — Зеленский ожидает результатов

14 февраля 2025 13:05
Анастасия Постоенко - Редактор
Ермак ведет переговоры с Келлогом - Зеленский анонсирует результаты
Президент Украины Владимир Зеленский. Фото: скриншот
Анастасия Постоенко - Редактор

Руководитель Офиса президента Украины Андрей Ермак сейчас ведет переговоры со специальным представителем президента США Дональда Трампа Китом Келлогом. Об этом сообщил президент Владимир Зеленский, отметив, что ожидает результатов этой встречи.

Об этом сообщила корреспондентка Новини.LIVE, которая пообщалась с Владимиром Зеленским.

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Встреча проходит в рамках дипломатических контактов Украины и США, в частности относительно военной поддержки, экономического сотрудничества и перспектив будущих международных договоренностей.

В свою очередь Владимир Зеленский сказал нашей корреспондентке, что результаты разговора между Китом Келлогом и Андреем Ермаком будут известны позже.

"Я не знаю, знаю что Келлог встречается с Ермаком прямо сейчас. Посмотрим, о чем договорятся", — ответил президент на вопрос корреспондента Новини.LIVE

Напомним, Владимир Зеленский подтвердил планы на визит в Саудовскую Аравию и заявил, что России не будет.

Также президент подтвердил факт передачи меморандума о сотрудничестве с США.

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