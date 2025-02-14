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У Мюнхені розпочалася зустріч Зеленського з Венсом

14 лютого 2025 18:37
Аркадій Пастула - Редактор
У Мюнхені розпочалася зустріч Зеленського з Венсом
Віцепрезидент Сполучених Штатів Америки Джей Ді Венс. Фото: Munich Security Conference
Аркадій Пастула - Редактор

У Мюнхені у пʼятницю, 14 лютого, розпочалася зустріч Президента України Володимира Зеленського та віцепрезидента Сполучених Штатів Америки Джей Ді Венса.

Про це повідомив прессекретар президента Сергій Никифиров.

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"У Мюнхені стартувала зустріч Зеленського та віцепрезидента США Венса", — зазначив Никифиров.

Нагадаємо, Зеленський поділився думкою щодо зустрічі з віцепрезидентом США Джей Ді Венсом, зазначивши, що вона має велике значення.

Також Венс заявив, що Європа відійшла від цінностей. Він висловив стурбованість внутрішніми загрозами.

Володимир Зеленський США Україна Джей Ді Венс Мюнхенська безпекова конференція 2025 Мюнхен
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