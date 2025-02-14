У Мюнхені розпочалася зустріч Зеленського з Венсом
У Мюнхені у пʼятницю, 14 лютого, розпочалася зустріч Президента України Володимира Зеленського та віцепрезидента Сполучених Штатів Америки Джей Ді Венса.
Про це повідомив прессекретар президента Сергій Никифиров.
Зустріч Зеленського з Венсом
"У Мюнхені стартувала зустріч Зеленського та віцепрезидента США Венса", — зазначив Никифиров.
Нагадаємо, Зеленський поділився думкою щодо зустрічі з віцепрезидентом США Джей Ді Венсом, зазначивши, що вона має велике значення.
Також Венс заявив, що Європа відійшла від цінностей. Він висловив стурбованість внутрішніми загрозами.
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