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В Мюнхене началась встреча Зеленского с Вэнсом

14 февраля 2025 18:37
Аркадий Пастула - Редактор
В Мюнхене началась встреча Зеленского с Вэнсом
Вице-президент Соединенных Штатов Америки Джей Ди Вэнс. Фото: Мюнхенская конференция по безопасности
Аркадий Пастула - Редактор

В Мюнхене в пятницу, 14 февраля, началась встреча Президента Украины Владимира Зеленского и вице-президента Соединенных Штатов Америки Джей Ди Вэнса.

Об этом сообщил пресс-секретарь президента Сергей Никифиров.

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"В Мюнхене стартовала встреча Зеленского и вице-президента США Вэнса", — отметил Никифиров.

Напомним, Зеленский поделился мнением о встрече с вице-президентом США Джей Ди Вэнсом, отметив, что она имеет большое значение.

Также Вэнс заявил, что Европа отошла от ценностей. Он выразил обеспокоенность внутренними угрозами.

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