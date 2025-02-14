В Мюнхене началась встреча Зеленского с Вэнсом
В Мюнхене в пятницу, 14 февраля, началась встреча Президента Украины Владимира Зеленского и вице-президента Соединенных Штатов Америки Джей Ди Вэнса.
Об этом сообщил пресс-секретарь президента Сергей Никифиров.
Встреча Зеленского с Вэнсом
"В Мюнхене стартовала встреча Зеленского и вице-президента США Вэнса", — отметил Никифиров.
Напомним, Зеленский поделился мнением о встрече с вице-президентом США Джей Ди Вэнсом, отметив, что она имеет большое значение.
Также Вэнс заявил, что Европа отошла от ценностей. Он выразил обеспокоенность внутренними угрозами.
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