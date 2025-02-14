Команда Трампа не планирует встреч с россиянами в Мюнхене

Вице-президент Джей ди Вэнс. Фото: MSC

В Мюнхене представители администрации президента Соединенных Штатов Дональда Трампа не будут встречаться с российскими представителями. Это касается и вице-президента страны Джей ди Венса.

Об этом сообщила американская журналистка Алайна Трин в пятницу, 14 февраля.

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Команда Трампа не будет говорить с представителями РФ

Журналистка сообщила, что представители администрации Трампа, включая вице-президента Ди Вэнса и госсекретаря Марка Рубио, не планируют встреч с представителями России в Мюнхене. Об этом журналистке сообщили три источника, которые в курсе этого дела.

В свою очередь, вчера Трамп сказал представителям СМИ, что россияне будут на Мюнхенской конференции по безопасности.

Там тем временем в Мюнхене началась встреча Президента Украины Владимира Зеленского и вице-президента Соединенных Штатов Америки Джей Ди Венса.

Напомним, Зеленский поделился мнением о встрече с вице-президентом США Джей Ди Вэнсом, отметив, что она имеет большое значение.