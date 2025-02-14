У Мюнхені завершилася зустріч Зеленського та Венса

Зустріч Зеленського з Венсом у Мюнхені. Фото: Новини.LIVE

У Мюнхені завершилися переговори між українською делегацією на чолі з президентом Володимиром Зеленським та американською делегацією під керівництвом віцепрезидента Джей Ді Венса.

Про це повідомляє кореспондент Новини.LIVE.

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Наразі Зеленський та Венс розпочали спілкування з медіа за підсумками переговорів на полях Мюнхенської конференції з безпеки.

Зустріч української делегації з американською. Фото: Новини.LIVE

Віцепрезидент США заявив, що була низка хороших діалогів.

"Ми хочемо, щоб закінчилась війна, ми хочемо, щоб вбивства зупинились, але ми хочемо досягти тривалого миру, а не конфлікт в Європі через кілька років. У нас був ряд хороших діалогів про те, як цього досягти разом, і їх буде більше найближчими днями, тижнями і місяцями", — наголосив Венс.

Нагадаємо, у Мюнхені представники адміністрації президента США Дональда Трампа, зокрема віцепрезидент Джей ді Венс, не матимуть зустрічей з росіянами.

Також Венс підкреслив, що його більше турбують внутрішні проблеми Європи, ніж зовнішні загрози.