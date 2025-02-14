У Мюнхені завершилася зустріч Зеленського та Венса

Переговори між Зеленським та Венсом завершилися — що відомо
У Мюнхені завершилися переговори між українською делегацією на чолі з президентом Володимиром Зеленським та американською делегацією під керівництвом віцепрезидента Джей Ді Венса.
Про це повідомляє кореспондент Новини.LIVE.
Зустріч Зеленського та Венса завершилася
Наразі Зеленський та Венс розпочали спілкування з медіа за підсумками переговорів на полях Мюнхенської конференції з безпеки.
Віцепрезидент США заявив, що була низка хороших діалогів.
"Ми хочемо, щоб закінчилась війна, ми хочемо, щоб вбивства зупинились, але ми хочемо досягти тривалого миру, а не конфлікт в Європі через кілька років. У нас був ряд хороших діалогів про те, як цього досягти разом, і їх буде більше найближчими днями, тижнями і місяцями", — наголосив Венс.
Нагадаємо, у Мюнхені представники адміністрації президента США Дональда Трампа, зокрема віцепрезидент Джей ді Венс, не матимуть зустрічей з росіянами.
Також Венс підкреслив, що його більше турбують внутрішні проблеми Європи, ніж зовнішні загрози.
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