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Переговоры между Зеленским и Вэнсом завершились — что известно

14 февраля 2025 19:25
Аркадий Пастула - Редактор
В Мюнхене завершилась встреча Зеленского и Вэнса
Встреча Зеленского с Вэнсом в Мюнхене. Фото: Новини.LIVE
Аркадий Пастула - Редактор

В Мюнхене завершились переговоры между украинской делегацией во главе с президентом Владимиром Зеленским и американской делегацией под руководством вице-президента Джей Ди Вэнса.

Об этом сообщает корреспондент Новини.LIVE.

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Сейчас Зеленский и Вэнс начали общение с медиа по итогам переговоров на полях Мюнхенской конференции по безопасности.

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Встреча украинской делегации с американской. Фото: Новини.LIVE

Вице-президент США заявил, что был ряд хороших диалогов.

"Мы хотим, чтобы закончилась война, мы хотим, чтобы убийства остановились, но мы хотим достичь длительного мира, а не конфликт в Европе через несколько лет. У нас был ряд хороших диалогов о том, как этого достичь вместе, и их будет больше в ближайшие дни, недели и месяцы", — подчеркнул Вэнс.

Напомним, в Мюнхене представители администрации президента США Дональда Трампа, в частности вице-президент Джей ди Вэнс, не будут иметь встреч с россиянами.

Также Вэнс подчеркнул, что его больше беспокоят внутренние проблемы Европы, чем внешние угрозы.

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