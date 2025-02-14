В Мюнхене завершилась встреча Зеленского и Вэнса

Встреча Зеленского с Вэнсом в Мюнхене. Фото: Новини.LIVE

В Мюнхене завершились переговоры между украинской делегацией во главе с президентом Владимиром Зеленским и американской делегацией под руководством вице-президента Джей Ди Вэнса.

Об этом сообщает корреспондент Новини.LIVE.

Читайте также:

Встреча Зеленского и Вэнса завершилась

Сейчас Зеленский и Вэнс начали общение с медиа по итогам переговоров на полях Мюнхенской конференции по безопасности.

Встреча украинской делегации с американской. Фото: Новини.LIVE

Вице-президент США заявил, что был ряд хороших диалогов.

"Мы хотим, чтобы закончилась война, мы хотим, чтобы убийства остановились, но мы хотим достичь длительного мира, а не конфликт в Европе через несколько лет. У нас был ряд хороших диалогов о том, как этого достичь вместе, и их будет больше в ближайшие дни, недели и месяцы", — подчеркнул Вэнс.

Напомним, в Мюнхене представители администрации президента США Дональда Трампа, в частности вице-президент Джей ди Вэнс, не будут иметь встреч с россиянами.

Также Вэнс подчеркнул, что его больше беспокоят внутренние проблемы Европы, чем внешние угрозы.