Проблемы в Европе должны стать задачей НАТО, США сосредоточатся на Восточной Азии, — Вэнс

Вице-президент США Джей Ди Вэнс. Фото: пресс-служба МБК

Соединенные Штаты Америки (США) планируют изменить стратегию безопасности и сосредоточиться на вызовах в Восточной Азии. Проблемы в Европе должны стать задачей НАТО.

Об этом заявил вице-президент США Джей Ди Вэнс во время Мюнхенской конференции по безопасности в пятницу, 14 февраля.

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По словам Вэнса, сейчас необходимо модернизировать НАТО, учитывая будущие вызовы. Он озвучил новую стратегию Вашингтона, согласно которой Альянс будет принимать больше участия в вопросах безопасности в Европе — это позволит США высвободить силы и сосредоточиться на Восточной Азии.

"Мой главный аргумент: Европа, конечно, является очень важным союзником Соединенных Штатов. НАТО — это, безусловно, очень важный военный альянс, в котором мы играем значительную роль. Но мы хотим убедиться, что НАТО действительно готово к будущему, и считаем, что важной частью этого является то, чтобы Альянс брал на себя немного больше ответственности в Европе. Это позволит Соединенным Штатам сосредоточиться на наших вызовах в Восточной Азии", — сказал Вэнс.

Позицию США подтвердил и глава Пентагона Пит Хегсет, который сказал, что США не обязуются быть в Европе "на неопределенный срок".

"Нельзя делать предположение, что присутствие Америки будет длиться вечно. Америка должна подавить много угроз, включая коммунистических китайцев", — добавил министр обороны США.

Ранее вице-президент США Джей Ди Вэнс подчеркнул, что Соединенные Штаты стремятся достичь устойчивого и длительного мира в Украине.

Также мы писали, что в Мюнхене представители администрации президента США Дональда Трампа, в частности вице-президент Джей Ди Вэнс, не планируют встреч с российскими представителями.