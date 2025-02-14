Виступ Джей Ді Венса у Мюнхені — Трамп різко відреагував на негативні заяви політиків ЄС

Президент США Дональд Трамп. Фото: Reuters

Дратуватись через виступ віцепрезидента Сполучених Штатів Джей Ді Венса на Мюнхенській конференції з безпеки європейським лідерам немає причин. Водночас Європі потрібно бути обережною.

Про це заявив президент США Дональд Трамп.

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Трамп наголосив, що Європа має бути обережною. А дратуватись через виступ Венса політикам з ЄС не варто.

"Я чув його промову, і він говорив про свободу слова. Свободу слова в Європі справді втрачають. Дуже хороша промова, насправді блискуча. Європі потрібно бути обережною, — додав господар Білого дому.

Нагадаємо, на Мюнхенській конференції з безпеки віцепрезидент Сполучених Штатів Джей Ді Венс заявив, що Європа відійшла від цінностей. Також він сказав, що проблеми в Європі мають стати задачею НАТО, а не США.