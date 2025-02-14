Выступление Джей Ди Венса в Мюнхене — Трамп резко отреагировал на негативные заявления политиков ЕС

Трамп прокомментировал негативные заявления из ЕС о речи Вэнса
Раздражаться из-за выступления вице-президента Соединенных Штатов Джей Ди Венса на Мюнхенской конференции по безопасности европейским лидерам нет причин. В то же время Европе нужно быть осторожной.
Об этом заявил президент США Дональд Трамп.
Трамп считает, что в Европе теряют свободу слова
Трамп подчеркнул, что Европа должна быть осторожной. А раздражаться из-за выступления Вэнса политикам из ЕС не стоит.
"Я слышал его речь, и он говорил о свободе слова. Свободу слова в Европе действительно теряют. Очень хорошая речь, на самом деле блестящая. Европе нужно быть осторожной, — добавил хозяин Белого дома.
Напомним, на Мюнхенской конференции по безопасности вице-президент Соединенных Штатов Джей Ди Вэнс заявил, что Европа отошла от ценностей. Также он сказал, что проблемы в Европе должны стать задачей НАТО, а не США.
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