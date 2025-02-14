Зустріч Зеленського з Венсом 15 лютого — президент розкрив деталі розмови

Перемовини української та американської делегацій. Фото: Володимир Зеленський

Перемовини із віцепрезидентом США Джей Ді Венсом були конструктивними та охоплювали ключові питання безпеки. В обговореннях брали також участь держсекретар Марко Рубіо та спеціальний представник Кіт Келлог.

Про це повідомив Президент України Володимир Зеленський у Telegram у п'ятницю, 14 лютого.

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За словами Зеленського, українська та американська сторони продовжать роботу над відповідним документом. Також він анонсував візит генерала Келлога до України для подальших нарад і глибшої оцінки ситуації на місцях.

"Провів хорошу зустріч із віцепрезидентом США Джей Ді Венсом. Вдячний йому та всій його команді за обговорення, у якому також узяли участь держсекретар Марко Рубіо та спеціальний представник генерал Кіт Келлог. Наші команди продовжать роботу над документом. Ми розглянули багато ключових питань і з нетерпінням чекаємо на генерала Келлога в Україні для подальших нарад і глибшої оцінки ситуації на місцях", — йдеться у повідомленні.

Також Зеленський наголосив на готовності України до досягнення реального й гарантованого миру, зазначивши важливість рішучості Дональда Трампа у цьому процесі

"Ми готові якнайшвидше рухатися до реального й гарантованого миру. Щиро цінуємо рішучість Президента Трампа, яка може допомогти зупинити війну й забезпечити Україні справедливість і гарантії безпеки", — підсумував глава держави.

Нагадаємо, віцепрезидент США Джей Ді Венс наголосив, що Вашингтон прагне завершення війни в Україні так, щоб встановлений мир був стабільним і тривалим, а не просто паузою перед новим конфліктом. Також представник американської делегації заявив, що на полях Мюнхенської конференції з безпеки була низка хороших діалогів.