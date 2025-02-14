Встреча Зеленского с Вэнсом 15 февраля — Президент раскрыл детали разговора

Переговоры украинской и американской делегаций. Фото: Владимир Зеленский

Переговоры с вице-президентом США Джей Ди Вэнсом были конструктивными и охватывали ключевые вопросы безопасности. В обсуждениях принимали также участие госсекретарь Марко Рубио и специальный представитель Кит Келлог.

Об этом сообщил Президент Украины Владимир Зеленский в Telegram в пятницу, 14 февраля.

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Встреча Зеленского с Вэнсом

По словам Зеленского, украинская и американская стороны продолжат работу над соответствующим документом. Также он анонсировал визит генерала Келлога в Украину для дальнейших совещаний и более глубокой оценки ситуации на местах.

"Провел хорошую встречу с вице-президентом США Джей Ди Вэнсом. Благодарен ему и всей его команде за обсуждение, в котором также приняли участие госсекретарь Марко Рубио и специальный представитель генерал Кит Келлог. Наши команды продолжат работу над документом. Мы рассмотрели много ключевых вопросов и с нетерпением ждем генерала Келлога в Украине для дальнейших совещаний и более глубокой оценки ситуации на местах", - говорится в сообщении.

Также Зеленский отметил готовность Украины к достижению реального и гарантированного мира, отметив важность решимости Дональда Трампа в этом процессе

"Мы готовы как можно быстрее двигаться к реальному и гарантированному миру. Искренне ценим решимость Президента Трампа, которая может помочь остановить войну и обеспечить Украине справедливость и гарантии безопасности", - подытожил глава государства.

Напомним, вице-президент США Джей Ди Вэнс подчеркнул, что Вашингтон стремится к завершению войны в Украине так, чтобы установленный мир был стабильным и длительным, а не просто паузой перед новым конфликтом. Также представитель американской делегации заявил, что на полях Мюнхенской конференции по безопасности был ряд хороших диалогов.