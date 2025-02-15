Зеленський сказав чим саме Росія вдарила по ЧАЕС

Журналісти фотографують уламки дрона, який вдарив по ЧАЕС. Фото: REUTERS/Gleb Garanich

Президент України Володимир Зеленський під час виступу на Мюнхенській безпековій конференції прокоментував атаку росіян на Чорнобильську АЕС. За його словами, удар завдали модифікованим безпілотником, що ніс 50 кг вибухівки.

Про це Володимир Зеленський заявив на Мюнхенській безпековій конференції.

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"Ми нещодавно говорили з Трампом про атомну енергетику та найбільшу станцію Європи — нашу Запорізьку АЕС, яка зараз окупована росіянами. А РФ відповіла, запустивши дрон по Чорнобильському "саркофагу"", — висловився Зеленський.

Уламки дрона. Фото: REUTERS/Gleb Garanich

Президент підкреслив, що подібні дії Кремля свідчать про те, що Росія не зацікавлена в мирі.

"І це не лише божевілля, а позиція РФ. Країна, яка наносить такі удари — не хоче миру", — зазначив президент України на Мюнхенській конференції.

Нагадаємо, 14 лютого російська армія завдала удару по Чорнобильській атомній електростанції дроном. Атака була націлена на модернізований саркофаг "Укриття", який звели над зруйнованим четвертим енергоблоком.

У Києві тим часом здійснюють регулярні заміри рівня радіоактивного забруднення. Наразі серйозних змін радіаційного фону не фіксують.