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Зеленский сказал, чем Россия атаковала саркофаг ЧАЭС

15 февраля 2025 11:36
Анастасия Постоенко - Редактор
Зеленский сказал, чем именно Россия ударила по ЧАЭС
Журналисты фотографируют обломки дрона, который ударил по ЧАЭС. Фото: REUTERS/Gleb Garanich
Анастасия Постоенко - Редактор

Президент Украины Владимир Зеленский во время выступления на Мюнхенской конференции по безопасности прокомментировал атаку россиян на Чернобыльскую АЭС. По его словам, удар нанесли модифицированным беспилотником, который нес 50 кг взрывчатки.

Об этом Владимир Зеленский заявил на Мюнхенской конференции по безопасности.

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"Мы недавно говорили с Трампом об атомной энергетике и крупнейшей станции Европы — нашей Запорожской АЭС, которая сейчас оккупирована россиянами. А РФ ответила, запустив дрон по Чернобыльскому "саркофагу"",   высказался Зеленский.

Дрон ЧАЕС
Обломки дрона. Фото: REUTERS/Gleb Garanich

Президент подчеркнул, что подобные действия Кремля свидетельствуют о том, что Россия не заинтересована в мире.

"И это не только безумие, а позиция РФ. Страна, которая наносит такие удары — не хочет мира", — отметил президент Украины на Мюнхенской конференции.

Напомним, 14 февраля российская армия нанесла удар по Чернобыльской атомной электростанции дроном. Атака была нацелена на модернизированный саркофаг "Укрытие", который возвели над разрушенным четвертым энергоблоком.

В Киеве тем временем осуществляют регулярные замеры уровня радиоактивного загрязнения. Сейчас серьезных изменений радиационного фона не фиксируют.

Владимир Зеленский дроны Чернобыль атака ЧАЭС Мюнхенская конференция по безопасности 2025
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