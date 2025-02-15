Зеленский сказал, чем именно Россия ударила по ЧАЭС

Журналисты фотографируют обломки дрона, который ударил по ЧАЭС. Фото: REUTERS/Gleb Garanich

Президент Украины Владимир Зеленский во время выступления на Мюнхенской конференции по безопасности прокомментировал атаку россиян на Чернобыльскую АЭС. По его словам, удар нанесли модифицированным беспилотником, который нес 50 кг взрывчатки.

Об этом Владимир Зеленский заявил на Мюнхенской конференции по безопасности.

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"Мы недавно говорили с Трампом об атомной энергетике и крупнейшей станции Европы — нашей Запорожской АЭС, которая сейчас оккупирована россиянами. А РФ ответила, запустив дрон по Чернобыльскому "саркофагу"", — высказался Зеленский.

Обломки дрона. Фото: REUTERS/Gleb Garanich

Президент подчеркнул, что подобные действия Кремля свидетельствуют о том, что Россия не заинтересована в мире.

"И это не только безумие, а позиция РФ. Страна, которая наносит такие удары — не хочет мира", — отметил президент Украины на Мюнхенской конференции.

Напомним, 14 февраля российская армия нанесла удар по Чернобыльской атомной электростанции дроном. Атака была нацелена на модернизированный саркофаг "Укрытие", который возвели над разрушенным четвертым энергоблоком.

В Киеве тем временем осуществляют регулярные замеры уровня радиоактивного загрязнения. Сейчас серьезных изменений радиационного фона не фиксируют.