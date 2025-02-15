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Зеленський вказав, куди як мінімум має відступити Росія

15 лютого 2025 12:28
Анастасія Постоєнко - Редактор
Зеленський заявив, що Росія повинна повернутися до кордонів 2022 року
Президент України Володимир Зеленський. Фото: REUTERS/Wolfgang Rattay
Анастасія Постоєнко - Редактор

Президент України Володимир Зеленський заявив, що Росія повинна щонайменше повернутися до лінії фронту, яка існувала до початку повномасштабного вторгнення.

Про це Володимир Зеленський повідомив під час Мюнхенської безпекової конференції.

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"Я думаю, що вони як мінімум мають повернутися до лінії фронту, яка була до повномасштабного вторгнення. Інакше йому дуже потрібна перемога, бо всі почнуть порівнювати, де була межа за Байдена, а де — за Трампа", — зазначив Зеленський.

Він наголосив, що Україна розраховує на підтримку Дональда Трампа, адже йому потрібен дипломатичний та політичний успіх.

"Йому потрібен успіх, нам теж, і ми йому довіряємо. Сподіваюся, що він буде на нашому боці", — підкреслив Зеленський.

Також Володимир Зеленський зазначив, що Росія готується відправити війська в Білорусь і пояснив, чому це небезпечно.

Також президент пояснив, як зміниться позиція України на фронті у разі відмови допомоги з боку США.

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