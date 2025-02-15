Зеленський заявив, що Росія повинна повернутися до кордонів 2022 року

Президент України Володимир Зеленський. Фото: REUTERS/Wolfgang Rattay

Президент України Володимир Зеленський заявив, що Росія повинна щонайменше повернутися до лінії фронту, яка існувала до початку повномасштабного вторгнення.

Про це Володимир Зеленський повідомив під час Мюнхенської безпекової конференції.

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"Я думаю, що вони як мінімум мають повернутися до лінії фронту, яка була до повномасштабного вторгнення. Інакше йому дуже потрібна перемога, бо всі почнуть порівнювати, де була межа за Байдена, а де — за Трампа", — зазначив Зеленський.

Він наголосив, що Україна розраховує на підтримку Дональда Трампа, адже йому потрібен дипломатичний та політичний успіх.

"Йому потрібен успіх, нам теж, і ми йому довіряємо. Сподіваюся, що він буде на нашому боці", — підкреслив Зеленський.

Також Володимир Зеленський зазначив, що Росія готується відправити війська в Білорусь і пояснив, чому це небезпечно.

Також президент пояснив, як зміниться позиція України на фронті у разі відмови допомоги з боку США.