Зеленский заявил что Россия должна вернуться к границам 2022 года

Президент Украины Владимир Зеленский. Фото: REUTERS/Wolfgang Rattay

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что Россия должна как минимум вернуться к линии фронта, которая существовала до начала полномасштабного вторжения.

Об этом Владимир Зеленский сообщил во время Мюнхенской конференции по безопасности.

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"Я думаю, что они как минимум должны вернуться к линии фронта, которая была до полномасштабного вторжения. Иначе ему очень нужна победа, потому что все начнут сравнивать, где была граница при Байдене, а где — при Трампе", — отметил Зеленский.

Он подчеркнул, что Украина рассчитывает на поддержку Дональда Трампа, ведь ему нужен дипломатический и политический успех.

"Ему нужен успех, нам тоже, и мы ему доверяем. Надеюсь, что он будет на нашей стороне", — подчеркнул Зеленский.

Также Владимир Зеленский отметил, что Россия готовится отправить войска в Беларусь и объяснил почему это опасно.

Также президент объяснил, как изменится позиция Украины на фронте в случае отказа помощи со стороны США.