Зеленский заявил что Россия должна вернуться к границам 2022 года

Зеленский указал, куда как минимум должна отступить Россия
Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что Россия должна как минимум вернуться к линии фронта, которая существовала до начала полномасштабного вторжения.
Об этом Владимир Зеленский сообщил во время Мюнхенской конференции по безопасности.
Зеленский считает, что Россия должна отойти хотя бы до границ 2022 года
"Я думаю, что они как минимум должны вернуться к линии фронта, которая была до полномасштабного вторжения. Иначе ему очень нужна победа, потому что все начнут сравнивать, где была граница при Байдене, а где — при Трампе", — отметил Зеленский.
Он подчеркнул, что Украина рассчитывает на поддержку Дональда Трампа, ведь ему нужен дипломатический и политический успех.
"Ему нужен успех, нам тоже, и мы ему доверяем. Надеюсь, что он будет на нашей стороне", — подчеркнул Зеленский.
Также Владимир Зеленский отметил, что Россия готовится отправить войска в Беларусь и объяснил почему это опасно.
Также президент объяснил, как изменится позиция Украины на фронте в случае отказа помощи со стороны США.
Читайте Новини.LIVE!