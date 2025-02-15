Війна в Україні — Зеленський відповів, коли хочуть завершити

Президент України Володимир Зеленський. Фото: скриншот

Україна зараз готова до того, щоб напрацювати спільний план перемоги з командою Дональда Трампа. Наша країна хоче досягти миру в цьому році.

Про це глава держави Володимир Зеленський заявив під час Мюнхенської конференції з безпеки в суботу, 15 лютого.

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За словами Зеленського, важливо зараз напрацювати спільний план з Трампом. Зробити це планують протягом місяця.

"Тому дуже важливо протягом місяця підготувати ці речі, щоб надати їх президенту США, знайти час для спільних зустрічей, для створення спільного плану, покласти його на стіл Путіну. Президент Трамп сильний, він може це зробити, накласти санкції, будь-яким чином як забажає. А після цього ми зупинимо війну 2025 року, така мета, такий наш план", — сказав Президент.

Нагадаємо, під час виступу Володимир Зеленський також закликав Європу створити власні Збройні сили. Однак, на його думку, це не має бути заміна НАТО.

Крім того, глава держави заявив, що Росія готується відправити війська в Білорусь. Саме так три роки тому окупанти розпочали повномасштабне вторгнення.

Також Президент України зазначив, що Путін повинен відтягнути війська щонайменше до тієї лінії фронту, яка існувала до 2022 року. Він додав, що Україна розраховує на підтримку Дональда Трампа.